Washington Bonfim é eleito para cargo no diretório nacional no Cidadania

Pré-candidato a Governo do Piauí, o professor Washington Bonfim foi eleito no último sábado (12) para o Diretório Nacional do Cidadania, durante o Congresso do Partido. Juntamente com Washington, o jornalista Mário Rogerio, presidente da legenda no Piauí, também assumiu uma cadeira no diretório nacional. Durante evento, o atual presente da sigla, Roberto Freire, foi reconduzido ao cargo. Em represália o pré-candidato a presidência, senador Alessandro vieira, anunciou a sua saída da sigla por discordar de Roberto Freire no comando do partido.



Uma das vice-presidentes será a senadora Eliziane Gama, do Maranhão, a primeira mulher eleita para o cargo. Para o professor Washington, que é pré-candidato ao governo do Piauí, esse é um momento muito importante para o país. “O Cidadania tem um alinhamento com as ideias de um movimento político e democrático, responsável por garantir os direitos e avanços que tanto o Brasil como o Piauí precisam”, destacou.

Através das redes sociais o senador Alessandro Vieira fez duras críticas a manutenção de Roberto Freire no cargo e lamentou o rompimento do acordo que o dirigente teria com os filiados do partido. “Estes mesmos princípios, diante do rompimento do compromisso de renovação, com alteração do Estatuto e manutenção de Roberto Freire como presidente, condição que ostentará por 34 anos, levam à conclusão de que é absolutamente inviável a minha permanência como filiado do Cidadania.” Postou o pré-candidato a presidência da República.

FOTO: Ascom Cidadania

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no