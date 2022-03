Washington Bonfim focará campanha na geração de emprego e renda

O pré-candidato do Cidadania ao Governo do Piauí, Washington Bonfim, já tem uma pauta principal para debater durante a campanha eleitoral deste ano. Ao O Dia, ele revelou que terá como bandeira a geração de emprego e renda nas regiões produtivas do estado e, consequentemente, as propostas do Plano de Governo devem focar esse segmento.

“O grande ponto que temos que discutir com o piauiense nessa eleição é a questão do emprego, da renda e da produção. Espera-se que uma nova administração do Governo do Estado retome a capacidade de produzir. Seja a pequena indústria, seja a agricultura familiar, seja o grande negócio agrícola para gerar emprego e renda”, disse.

Washington Bonfim apontou problemas hídricos na região Sul do estado e a falta de infraestrutura e mão de obras como problemas que o estado enfrenta e que impedem o avanço de setores da economia. O pré-candidato explicou ainda que grande parte da produção de alimentos do Piauí vem de outros estados quando o território possui grande potencialidade.

“Quando a gente foca nos interesses da população fica muito mais fácil uma discussão. Não tenho a menor dúvida que ambos os candidatos (Rafael Fonteles e Sílvio Mendes) vão saber especialmente saber conduzir esse debate em alto nível.”, disse ao defender uma campanha de propostas e com menos ataques pessoais.

Teresina

A capital Teresina deve receber boa parte das críticas de Washington Bonfim. Para ele, a gestão de Dr. Pessoa é desastrosa e o momento da campanha será de apresentar ao eleitorado os problemas que a capital enfrenta desde que a nova gestão assumiu o Palácio da Cidade. Ex-secretário nas gestões de Firmino Filho, ele defenderá o legado e buscará o capital político do ex-prefeito.

“Falta de rumo é falta de rumo. Não se vai encontrar rumo onde não tem rumo. Essa é a principal lição que todos nós teresinenses estamos tirando dessa administração tão desastrosa. A política prevalece sobre os interesses da população, enquanto isso as medidas administrativas ou são tímidas ou são erradas, como a maioria delas’, disse.

