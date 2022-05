Washington Bonfim se filia ao PSB e declara apoio a Rafael Fonteles

O Professor Washington Bonfim se filiou ao PSB na manhã desta segunda (09). O ex-gestor da capital ratificou durante a solenidade o seu apoio a pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do estado. Com passagens pelo PSDB e o Progressistas, Bonfim se aproxima da centro-esquerda após deixar a base de sustentação da oposição estadual.



Washington chegou a confirmar a sua pré-candidatura ao governo pelo Cidadania, porém com a federação entre PSDB/Cidadania o gestor foi forçado a abandonar a disputa.

Bonfim explicou os fatores que o levaram a se filiar ao PSB. “Essa eleição de 2022 é uma eleição diferente de todas as outras que nós tivemos desde 1989, principalmente pela inflação e a questão econômica e a péssima gestão desse governo federal. Não vejo ninguém que seja democrata, que defenda um pensamento democrático, do lado deste governo Bolsonaro. Por isso estou vindo para o PSB, estou sendo muito bem acolhido e me sinto tranquilo cumprindo uma missão cívica com a democracia”, disse o professor.

O ex-secretário da capital confirmou também que não será candidato a nenhum cargo eletivo por impedimentos legais e ratificou o apoio a Rafael Fonteles. “Na realidade do ponto de vista legal estou inelegível por que o prazo final era seis meses antes da eleição, que é dia 02 de Outubro, então dia 02 de Abril se encerrou. Não tenho nenhuma pretensão eleitoral em 2022. O nosso apoio a Rafael Fonteles é uma sinalização e um compromisso, as ideias que defendi como pré-candidato temos conversado com ele. A questão nacional também é fundamental e faz essa liga desse movimento político”, concluiu.

Participação no plano de governo

O Pré-candidato ao governo, Rafael Fonteles, revelou que Washington atuará na construção do seu plano de governo. “É um momento importante para nós, ele vem para esse partido no campo da base aliada, que no futuro estará junto com a nossa coligação majoritária. Ele tem tudo para contribuir, não mais como pré-candidato, mas para participar ativamente do nosso plano de governo e em especial sobre a nossa grande Teresina. Sem dúvida fortalece muito a nossa caminhada”, concluiu Rafael Fonteles.

