Wellington apresenta projeto de gestão da Caixa a Lula e aumenta rumores de ministério

Funcionário de carreira da Caixa Econômica Federal, o senador eleito Wellington Dias apresentou ao Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, um projeto de gestão e reestruturação para o banco nos próximos anos. A reunião, que ocorreu na noite de ontem, reforçou nos bastidores os rumores de que o ex-governador piauiense indique um aliado ou assuma um ministério na gestão de Lula.



Nos últimos meses o mercado financeiro voltou a cogitar a possibilidade de privatização da Caixa, porém a medida é criticada pela equipe de transição do novo Governo. No último balanço divulgado o banco público encerrou o terceiro trimestre deste ano com lucro líquido de R$ 3,2 bilhões. O resultado da Caixa subiu 0,5% em base anual, e de 75,9% em relação ao do segundo trimestre deste ano.

No início da semana o nome de Wellington Dias voltou a ser cogitado na composição ministerial, porém a pasta cogitada desta vez foi a do Desenvolvimento Social. O ministério, estratégico já que será responsável pela execução do novo Bolsa Família, foi pretendido pela candidata derrotada do MDB, Simone Tebet, porém o nome da senadora sofreu resistência por parte dos petistas.

FOTO: Reprodução Redes Sociais

