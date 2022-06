Wellington defende volta da integração com governo federal para avanço do Piauí

Os pré-candidatos do PT a governador, Rafael Fonteles, e a senador, Wellington Dias, cumpriram agenda na última sexta(03) nos municípios de Elesbão Veloso, Pimenteiras e Valença. As propostas do plano de governo da base foram apresentadas e discutidas com moradores e lideranças.

Rafael destacou obras importantes levadas aos três municípios no governo de Wellington Dias. “Em Elesbão Veloso foi feita a implantação do sistema de abastecimento de água, que faltava para dar dignidade ao povo. Em Pimenteiras, a obra mais recente foi a pavimentação asfáltica de cerca de 80% das ruas da cidade. Já em Valença, investimento forte em educação com todas as escolas sendo reformadas. É mais qualidade de vida em todos os sentidos”, afirmou.

Ainda de acordo com Fonteles, são obras grandes que mudam a vida das pessoas, mas é preciso e possível avançar mais. “Eu que conheço bem o Piauí por já ter percorrido todos os municípios enquanto fui coordenador do PRO Piauí, sei o que a maioria dos municípios ainda precisam para avançar mais. Porém, é como sempre dizemos: nada para eles, sem eles. Só se faz a boa política dialogando com o povo e é isso que estamos fazendo em todo o Piauí, percorrendo as 224 cidades”, concluiu.

Wellington Dias ressaltou que o Time do Povo já possui muito trabalho realizado na região nas áreas de asfaltamento e abastecimento, e o time volta às cidades para ouvir a população, buscar soluções para as necessidades que ainda existem e continuar trabalhando de forma integrada com o governo nacional.

“Essa é uma agenda que estamos fazendo para ouvir a população para termos resolução em diversas áreas. Muito já foi feito, mas ainda temos muito a avançar, como ampliar os serviços de saúde para essa região, além do abastecimento de água. Para isso, precisamos voltar a ter integração com o governo nacional, com o presidente Lula e, assim, dar seguimento ao que é prioridade para a região de Elesbão Veloso, Pimenteiras e Valença, é isso que queremos de volta”, disse o pré-candidato.

