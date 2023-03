Wellington Dias acompanha Lula nas críticas à taxa de juros: “É preciso baixar”

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, acompanhou o presidente Lula nas críticas a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) que manteve a taxa básica de juros (Selic) em 13,75%. A alta dos juros tem sido alvo de uma “artilharia” do presidente Lula contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Wellington Dias evitou citar o Banco Central e amenizou as declarações do presidente contra a taxa Selic. Ele afirmou que as críticas de Lula representam o clamor do povo brasileiro. O ministro disse ainda que o governo tem se esforçado para aprovar medidas econômicas, mas que a taxa de juro impede o crescimento do país.

“O país está adotando medidas concretas para ter uma reforma tributária, para um novo marco regulatório para controle eficaz das contas públicas. Mas não tem crescimento econômico com taxas de juros tão elevadas, por isso que tem que baixar. Aquilo que parecia uma palavra de um presidente, não é. É a palavra do povo brasileiro. Baixar os juros é uma necessidade do Brasil”, declarou.

Wellington Dias lembrou ainda que o desenvolvimento de políticas sociais no país passa pela redução da taxa de juros. Ele lembrou também das empresas que contraíram empréstimos durante a pandemia da Covid-19 e a população que usa cartão de crédito.

O Copom decidiu manter a taxa de juros em 13,75% na última semana e virou alvo de críticas do presidente da República, sindicatos e entidades da área econômica. A empresária Luiza Trajano foi uma das que disparou contra a medida adotada pelo Banco Central. Ela disse que alta do juro impede a população de comprar.

