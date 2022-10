Wellington Dias agradece votos de Lula no Piauí; imprensa cogita indicação para Ministério

O Senador eleito Wellington Dias agradeceu os votos e o apoio recebido pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Piauí. O estado novamente deu a Lula a maior votação percentual do Brasil, com 1.551.383 de votos o petista ampliou para 76,86% o percentual de votos no Piauí.



Participando da festa da vitória em São Paulo, Wellington comentou o resultado e ressaltou que o momento é de unir o país. “Foi com emoção, mas deu certo, agradeço ao Povo do Piauí pelo voto de confiança. Votos que colocou o Piauí como o campeão de votos do Brasil. Também aqui uma palavra para pessoas que votaram em outra candidatura, o momento é de unir o Brasil e trabalhar por mais estabilidade e oportunidade”, disse o senador eleito.

FOTO: Ricardo Stuckert/Ascom Lula

Tido com um trunfo importante de Lula no Congresso, Wellington Dias é cotado nacionalmente para ocupar um Ministério no novo governo de Lula. Duas pastas são atribuídas a Wellington, além do Ministério do Desenvolvimento Regional, os veículos especulam que o ex-governador piauiense poderia assumir a Ministério da Fazenda. A liderança do PT no senado também não é descartada para Wellington.

Além de Wellington nomes como Alexandre Padilha, Fernando Haddad, Flavio Dino, Simone Tebet e Marina Silva também são cotado para assumirem cargos em ministério.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no