Wellington Dias anuncia oito nomes para cargos no Ministério do Desenvolvimento Social

O futuro ministro do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome no governo de Lula, Wellington Dias, anunciou nesta sexta-feira (30/12) oito nomes que irão compor as áreas técnica da pasta. Entre os anunciados está o ex-secretário de Governo de Wellington, Osmar Júnior, que ocupará o cargo de secretário executivo do ministério.

Wellington Dias afirmou que as escolhas levou em consideração a experiências dos técnicos com a gestão pública e o conhecimento na área social do país, que será um dos principais desafios do novo governo.

“Temos um compromisso com o povo brasileiro de fazer nosso país mais desenvolvido e igualitário. Nossa missão no Ministério do Desenvolvimento Social é garantir melhores condições de vida para a população mais carente e sabemos o tamanho da necessidade do Brasil, por isso, montamos um time de pessoas qualificadas, experientes e que conhecem as necessidades de nosso povo. Garanto que o país terá nossa inteira dedicação e disposição para avançarmos o máximo nessa área”, declarou o futuro ministro ao anunciar os nomes.

VEJA OS NOMES

1. Secretário Executivo - Osmar Júnior

Osmar Ribeiro de Almeida Júnior é advogado, formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí. Entrou na política em 1979, através do movimento estudantil. Foi presidente do Diretório Central dos Estudantes (DCE), vereador de Teresina, secretário de Transportes de Teresina, presidente da Fundação Cultural do Estado, vice-governador do Estado por dois mandatos (1999-2001 e 2003 a 2007) e deputado federal por duas vezes (2007 a 2015). De 2019 a 2022, foi secretário estadual de Governo do Piauí, na gestão do governador Wellington Dias.

2. Secretário Executivo Adjunto - Ranniêr Ciríaco

Ranniêr Costa Ciríaco foi superintendente de representação do Governo do Piauí em Brasília, superintendente de gestão do governo do Piauí, chefe de gabinete no Senado, assessor parlamentar, além de ter desempenhado diversas funções na administração pública estadual.

3. Secretaria do cadastro único e gestão da informação - Letícia Bartholo

Letícia Bartholo é socióloga e mestre em Demografia, na área de políticas públicas e população. É servidora pública federal da carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Possui mais de 20 anos de experiência no desenho, pesquisa e implementação de instrumentos e programas de combate à pobreza. Integrou por 10 anos a equipe do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, onde foi a diretora responsável pela implantação da versão do Cadastro Único e Secretária Nacional Adjunta de Renda de Cidadania. Atuou também na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, com pesquisas e publicações sobre transferência de renda e integração de cadastros para implementação de programas sociais.

4. Secretaria Nacional de Renda e Cidadania - Eliane Aquino

Eliane Aquino presidiu a ONG Missão Criança Aracaju de 2001 a 2006. Em 2007, assumiu a coordenação do Gabinete Integrado do Governo de Sergipe. Em 2010, assumiu a Secretaria de Estado da Inclusão, Assistência e do Desenvolvimento Social, na qual permaneceu até janeiro de 2015. Em 2014, fundou o Instituto Marcelo Déda, destinado à salvaguarda da memória do ex-governador, falecido em 2013. Em 2016, foi eleita vice-prefeita de Aracaju e assumiu também o cargo de secretária municipal da Assistência Social de Aracaju. Em 2019 foi eleita Vice-Governadora do Estado de Sergipe. Atualmente integra o Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo.

5. Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Lilian Rahal

Lilian dos Santos Rahal é graduada em Ciências Sociais e mestre em sociologia, servidora pública federal de carreira e especialista em políticas públicas e gestão governamental. Atuou como Secretária e Secretária Adjunta da Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, como Chefe de Gabinete da Secretaria Nacional de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como assessora da Secretaria Especial de Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania e atualmente está em exercício no Conselho Administrativo de Desenvolvimento Econômico - Cade, especificamente na Divisão de Planejamento.

6. Secretaria Nacional de Inclusão Sócio Econômica - Luiz Carlos Everton

Luiz Carlos Everton de Farias é graduado em Gestão de Tecnologia da Informação, com pós-graduação em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria pela Fundação Getúlio Vargas, sendo também pastor evangélico. Exerceu as funções de Diretor do Banco do Nordeste, presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba – CODEVASF e Presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado do Piauí.

7. Secretaria de Assistência Social - André Quintão

André Quintão Silva é assistente social e sociólogo, líder do PT e do Bloco Democracia e Luta na Assembleia. Foi Secretário Municipal de Desenvolvimento Social de Belo Horizonte, vereador da capital por dois mandatos (1996-2002), e também Secretário de Estado do Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE) (2015-2016), quando presidiu o Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Assistência Social (FONSEAS). É funcionário concursado da Prefeitura no cargo de analista de políticas públicas, do qual está licenciado. Atualmente é deputado estadual em seu quinto mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

8. Secretaria Nacional de Cuidados e Família - Laís Abramo

Laís Wendel Abramo é socióloga, mestre e doutora em sociologia. É especialista em temas relativos à desigualdade, políticas sociais e o mundo do trabalho. Foi Coordenadora Executiva do Grupo Técnico de Trabalho da Equipe de Transição do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Diretora da Divisão de Desenvolvimento Social da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) (2015-2019), Diretora do Escritório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Brasil (2005-2015), Especialista Regional da OIT em questões de gênero e trabalho para a América Latina (1999-2005), professora de sociologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, e coordenadora da Comissão de Movimentos Laborales do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). É autora de diversas publicações sobre pobreza e desigualdade, cuidados e proteção social, mercado de trabalho, gênero, raça e juventude, sindicalismo e trabalho decente no Brasil e na América Latina.

