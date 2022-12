Wellington Dias começa a montagem de Ministério com Osmar Jr e técnicos piauienses

O senador eleito Wellington Dias começou a montagem de sua equipe no Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O ex-governador piauiense terá na cúpula da pasta aliados históricos e técnicos que fizeram parte de gestões anteriores no estado. O primeiro nome dado como certo nos bastidores é o do ex-secretário de Governo Osmar Jr. O líder do PC do B é cotado para ser o secretário executivo da pasta.



No final da última quarta (29) o atual Ministro, Ronaldo Vieira Bento, confirmou que a solenidade de transmissão de cargo no ministério ocorrerá na próxima segunda (02) às 16h30.

Após ser escolhido por Lula para ocupar a cadeira, Wellington revelou que a primeira meta como Ministro será "tirar o Brasil do mapa da fome". Na pasta o ex-governador irá coordenar a ampliação e a transição entre o atual programa, Auxílio Brasil, para a volta do Bolsa Família. Segundo dados do Ministério, dos mais de 215 milhões de brasileiros, 90 milhões estão cadastrados do Cadastro Único (CadÚnico) e se enquadram em carência de algum direito fundamental à vida, seja renda, saúde, falta de moradia, de água, habilitação, entre outros.

