Wellington Dias é cotado para assumir Casa Civil do governo Lula

O senador leito do Piauí, Wellington Dias (PT), é cotado por pessoas no entorno de Lula para assumir o comando do ministério da Casa Civil, segundo apuração da CNN Brasil. O nome de Dias aparece ao lado do senador eleito da Bahia, Rui Costa (PT), para o comando da articulação política do governo Lula.

Wellington Dias foi especulado durante a campanha para assumir o Ministério da Economia, uma das pastas de maior desafio para o novo governo. Nesta segunda (31/10), o ex-governador do Piauí também chegou a ser apontado para o Ministério do Desenvolvimento Regional.

Por outro lado, uma ala do partido defende que Wellington Dias possui um perfil articulador que o governo vai precisar no Congresso Nacional para formar maioria na Câmara e no Senado e garantir a governabilidade. Com um parlamento conversador, ele teria a missão de apaziguar os ânimos do legislativo.

O piauiense esteve presente nesse domingo (30/10) durante o pronunciamento do presidente eleito em um hotel na região da Avenida Paulista, em São Paulo, e foi um dos coordenadores da campanha petista. Dias foi presença constante em jantares e reuniões de campanha. Próximo de Lula, ele foi um dos convidados para a restrita cerimônia de casamento do petista em São Paulo, em maio deste ano.

Caso seja confirmado na Casa Civil, Wellington substituiria o também piauiense Ciro Nogueira, adversário político que articulou as candidaturas de Sílvio Mendes para o governo do Piauí e Joel Rodrigues para Senado. Wellington elegeu o sucessor Rafael Fonteles para o Palácio de Karnak e foi eleito senador em disputa apertada.

