Wellington Dias irá comandar adequação do orçamento da União para governo Lula

Após a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente eleito convocou o senador eleito do Piauí, Wellington Dias, para comandar a adequação do orçamento da União para 2023, que será votado no Congresso neste ano. A decisão foi tomada na última segunda(31) durante reunião em Brasília entre Wellington, Lula, Geraldo Alckmin e Gleisi Hoffmann.



Wellington Dias já marcou para quinta-feira (03), em Brasília, uma reunião com o relator do orçamento, senador Marcelo Castro, para avaliar a proposta e propor as adequações necessárias para contemplar o plano de governo do presidente Lula.

Em Brasília, Wellington Dias também deverá se reunir com os presidentes do Senado e da Câmara Federal, a fim de estabelecer um diálogo da futura equipe do executivo com o legislativo e garantir a inclusão das propostas de campanha no orçamento.

De acordo com Wellington, o objetivo é assegurar propostas que estão no programa vitorioso das últimas eleições no orçamento para 2023. “No próximo ano já teremos que elaborar no governo o PPA - Plano Pluri Anual de 2024 a 2027. A partir daí, as diretrizes e os orçamentos detalhando o plano a cada ano. Portanto, é importante já iniciar esse diálogo para uma transição segura”, afirmou.

FOTO: Ascom WD

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações Ascom WD