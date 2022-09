Wellington Dias participa de reunião sobre Segurança Pública com Lula em São Paulo

O candidato ao Senado, Wellington Dias (PT), participou, na última terça (30), de uma agenda em São Paulo, ocasião em que foram discutidas propostas para a Segurança Pública com os governadores e representantes das forças de segurança.

Na reunião, o candidato à Presidência, Luís Inácio Lula da Silva, assumiu o compromisso de recriar Ministério da Segurança Pública e investir na formação dos profissionais. As propostas serão incluídas no programa de governo de Lula.

O ex-governador do Piauí destacou as principais as principais pautas discutidas no encontro. “Tratamos sobre uma pactuação muito importante para o povo brasileiro na área da Segurança Pública. Saímos com um plano feito por quem vivencia a segurança. Discutimos sobre o fundo voltado para investimentos na área, a valorização dos policiais, um conjunto de medidas na prevenção e combate desde o crime patrimonial, mas também o crime organizado”, afirmou.

Wellington Dias completou: “Assim, o Brasil viverá, com a eleição do presidente Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin, um momento destacado com a melhor política para a segurança da história do Brasil”.

