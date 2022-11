Wellington Dias será entrevistado no programa Roda Viva desta segunda-feira (14)

O senador eleito Wellington Dias será o entrevistado desta segunda-feira (14) do programa Roda Viva, Tv Cultura. Ele irá falar sobre os desafios para criar a PEC da Transição e manter a parcela de R$ 600 do Auxílio Brasil, além de dar aumento real no salário mínimo.



Com apresentação de Vera Magalhães, a edição irá ao ar ao vivo às 22h, na TV Cultura, site da emissora, canal do YouTube, Dailymotion, e nas redes sociais - Twitter e Facebook.

Wellington Dias se destacou nacionalmente como articulador político e foi escalado por Lula para coordenar os ajustes no orçamento da União, com o objetivo de encaixar as propostas do presidente eleito para 2023.

Além de ter sido eleito senador no Piauí pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Wellington Dias foi governador por quatro vezes, presidente do Consórcio Nordeste e coordenador na temática da vacina da Covid-19 no Fórum dos Govenadores do Brasil.

