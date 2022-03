Wellington confirma que lançamento da candidatura de Lula deve ser dia 09 de Abril

O governador Wellington Dias confirmou na manhã desta terça (08) que o Partido dos Trabalhadores trabalha para lançar a pré-candidatura do ex-presidente Lula à presidência da República no próximo dia 09 de Abril. O anúncio deve ser feito em um grande evento com a presença de petistas históricos e diretórios de todo o país.



A data é emblemática, o dia 09 de Abril de 1964 marcou o início da vigência do Ato Institucional 1 (AI-1), o primeiro grande ato da Ditadura Militar que decretou o início do regime ditatorial. Wellington também confirmou que a federação do PT também vai ser concluída. "Vamos ter a federação. O presidente está discutindo a data e provavelmente nop dia 09 de abril será pré-lançamento da candidatura do Lula.

O governador revelou também que uma semana antes será feito lançamento da candidatura da chapa estadual. “Temos uma sugestão da direção dos partidos pra que no dia 31 de Março , a gente já tenha a definição de uma data para o lançamento da pré-candidatura. Provavelmente o dia 02, mas ainda será definido”, disse o gestor.

Jussara para senado

O governador revelou também a indicação de Jussara Lima como sua suplente para o senado e avaliou a presença da ex-vereadora na chapa "É com muita alegria que teremos mulheres como a Jussara de múltiplos partidos de muitas histórias a serviço do povo do Piauí", disse Wellington

