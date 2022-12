Wellington diz que Lula buscará votos “estado por estado” para a PEC do Bolsa Família

O senador eleito Wellington Dias explicou os detalhes da articulação do Partido dos Trabalhadores para a aprovação da PEC da Transição na Câmara dos deputados. A matéria foi lida em plenário na última quarta (14) e o governo eleito enfrenta resistências na casa para a aprovação do texto.



Os deputados discutiram a proposta de maneira informal nesta quarta, já que o relatório do deputado Elmar Nascimento (União-BA) só deverá ser apresentado hoje (15). A PEC da Transição é a primeira proposta apoiada pelo presidente eleito. A matéria assegura recursos fora da regra do teto de gastos e prevê uma nova regra fiscal, por meio de lei complementar, a partir de 2024. O objetivo é garantir o pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família no valor de R$ 600 com adicional de R$ 150 para crianças.

Wellington explicou que a articulação será individualizada por estados. “O Presidente da Câmara, Arthur lira (PP-AL), pautou a PEC do Bolsa Família, ela tem junto outras matérias que serão vencidas e está agora pronto para abrir o debate e para a votação. A previsão é que até esta quinta tenhamos o entendimento com todos os parlamentares. A emenda coloca os pobres no orçamento, e garante recursos para os investimentos. Os líderes trabalham agora estado por estado para garantir as condições de maioria qualificada para a aprovação da PEC”, afirmou.

