Wellington e Rafael terão agenda reservada com Lula em Teresina

Os candidatos das chapas majoritárias do Partido dos Trabalhadores no Piauí, Rafael Fonteles (Governo do Estado) Wellington Dias (Senado) se reunirão com Luís Inácio Lula da Silva reservadamente nesta quarta-feira (02/08) durante agenda que o candidato da sigla ao Palácio do Planalto cumpre em Teresina. A governadora Regina Sousa (PT) também participará do encontro.

O diretório estadual do PT confirmou que o ex-presidente deve desembarcar do Aeroporto Petrônio Portela por volta de meio dia e seguirá para almoço um hotel da capital. Logo depois, se reúne com os candidatos ao Governo do Estado e ao Senado e partirá para a zona Leste de Teresina onde discursará para simpatizantes no início da noite.

Foto: Divulgação

No encontro reservado, Lula deverá apresentar estratégias eleitorais e detalhes dos bastidores da disputa nacional. A presidente do partido, a deputada federal Gleisi Hoffmann, deveria participar da reunião, mas desmarcou a presença na caravana.

Segurança

No evento que será realizado no espaço Arena do Povo, às margens da Avenida Presidente Kennedy, o discurso de Lula será precedido das falas de Regina Sousa, Wellington Dias e Rafael Fonteles, segundo decidiu a organização.

A segurança do evento estabeleceu protocolo rígido como a revista pessoal dos simpatizantes que ficarão mais próximos ao palco e a proibição de bandeiras com o cabo de madeira. A equipe responsável pela segurança de Lula está no Piauí desde o início da semana para identificar riscos ao candidato. O cuidado com Lula foi redobrado após a inteligência da Polícia Federal classificá-lo como risco máximo de ataques na disputa eleitoral deste ano.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no