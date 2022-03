Wellington nomeia novo Secretário de Mineração e PT ganha mais espaço

O governador Wellington Dias oficializou no diário oficial da última segunda (14) o novo secretário de Estado de Mineração, Petróleo e Energias Renováveis do Piauí. Deixa a pasta Howzembergson de Brito Lima e assume Fernando Eduardo Sousa de Lima Santos. A mudança é uma indicação do deputado estadual Warton Lacerda e amplia a participação do Partido dos Trabalhadores no primeiro escalão do governo.



Fernando Lima é advogado natural de Santa Cruz do Piauí e foi o candidato mais votado do PMN na última eleição para vereador de Teresina com 2.111 votos e apoiou a candidatura de Kléber Montezuma. O novo gestor é Especialista em Direito Eleitoral, Gestão Pública e Licitações e Contratos e já exerceu cargo de diretor-geral da Câmara Municipal de Teresina e delegado federal do Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA).

A pasta era comandada pelo deputado Wilson Brandão que deixou a mineração em setembro de 2021 para disputar uma cadeira de conselheiro no Tribunal de Contas do Piauí. Derrotado por Flora Izabel, Brandão não aceitou uma possível “interferência” do Palácio de Karnak na eleição e decidiu romper com Wellington Dias. Curiosamente Fernando Lima foi apoiado por Wilson Brandão na eleição municipal da capital e parece ter rompido com Brandão para apoiar Warton Lacerda.

O novo Secretário ao lado do antigo, Wilson Brandão FOTO: Arquivo Pessoal

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no