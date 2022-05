Wellington sobre crise na esquerda, “é igual carrada de melancia com o tempo se ajeita”

O ex-governador Wellington Dias analisou o cenário de polêmicas recentes envolvendo os partidos de esquerda e o ex-presidente Lula. Na última semana lideranças do Solidariedade criticaram a falta de união entre as legendas do campo de esquerda no Brasil. O pré-candidato a vice-presidente de Lula, Geraldo Alckmin, vem sofrendo duros ataques por seu histórico político ligado ao PSDB e a centro-direita nacional.



Wellington citou um conhecido ditado popular para ilustrar a situação e destacou que o seu objetivo, como um dos coordenadores da campanha de Lula, será unir os partidos. “Não é uma tarefa simples, vou citar um ditado do meu interior, quando a gente faz um carregamento de abóbora e de melancia a carrada vai se arrumando no meio da estrada. Não vamos zerar diferenças, divergências, mas vamos potencializar o que temos em comum e são muitas as coisas que temos em comum”, disse o pré-candidato ao senado.

O ex-governador revelou também que não tratou com Lula sobre a possibilidade de ser ministro em um eventual futuro governo do petista. Wellington criticou ainda o sentimento de “já ganhou”. “Em nenhum momento o presidente Lula tratou com ninguém sobre ministério. Seria diferente do que ele está pregando. Nada de sapato alto. Não é uma tarefa simples e temos que trabalhar respeitando a vontade do povo. É claro, após as eleições é momento de sentar com o time eleito e escolher o melhor para o Brasil”, concluiu o petista.





