Wilson Brandão acredita que Progressistas sairá unido na disputa pelo Palácio da Cidade

O grupo político ligado ao senador Ciro Nogueira (Progressistas), que disputou o governo do estado na eleição de 2022, estará unido para concorrer a Prefeitura de Teresina no próximo ano. Isso é o que acredita o deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas). “Acredito que todos ficarão na oposição, porque as pesquisas quantitativas e qualitativas indicam que a oposição tem grande chance de vitória na capital”, disse.



A declaração do deputado acontece em meio a um movimento de proximidade de líderes que estiveram na oposição na eleição do ano passado com aliados do Palácio de Karnak. Elmano Férrer esteve recentemente com deputados do PT e Bárbara do Firmino é cotada pelo MDB do vice-governador Themístocles Filho. No caso de Sílvio Mendes (União Brasil), há tendência do ex-prefeito retornar para o PSDB e correr por uma raia diferente do Progressistas.

Foto: Assis Fernandes / O Dia

Wilson Brandão reconheceu que o desafio da oposição é conseguir união todos esses nomes em uma única candidatura para que seja viável apresentar uma chapa competitiva. “O que queremos é unificar o nome da oposição para que possamos ir para o embate com chances de vitória. Queremos buscar esse entendimento da oposição, com discurso único para que possa chegar aos eleitores da capital”, afirmou.

Perguntado sobre a tendência de os deputados progressistas apoiarem o nome de Bárbara do Firmino, Brandão declarou apenas que a escolha do candidato não pode ser por critérios pessoas. Por outro lado, ele apontou que as pesquisas eleitorais deverão definir a formação da chapa oposicionista.

