Wilson Brandão aposta em crescimento da chapa proporcional com evolução de Silvio e Joel

O deputado estadual Wilson Brandão (Progressistas), um dos decanos na Assembleia, demonstrou confiança na evolução da chapa proporcional estadual e federal do partido. Para o político o crescimento de Silvio Mendes, pré-candidato ao governo, e Joel Rodrigues, pré-candidato ao senado, devem puxar os candidatos proporcionais na disputa.



Principal legenda de oposição no legislativo, o Progressistas tem, após o fechamento da janela partidária, seis cadeiras no parlamento. Com a saída de Júlio Arcoverde, que será candidato a deputado federal, e Lucy Soares, que não disputará a eleição indicando a filha, o PP brigará para ampliar a bancada.

Para Wilson Brandão o sentimento de mudança será um dos principais combustíveis nas campanhas majoritárias e proporcionais do bloco oposicionista. “A gente sente que o povo do Piauí está querendo uma mudança, estamos com uma agenda intensa na busca deste contato e da aproximação do Silvio com o povo do Piauí. Vamos preencher toda a chapa proporcional, cada um buscando o seu espaço nas regiões do Piauí, isso na busca de fazer uma grande bancada na Assembleia”, preconizou o deputado.

Parlamentar estadual mais votado do estado por várias vezes, Brandão confia no crescimento do Progressistas para a eleição deste ano. “O Progressistas pretende fazer de sete a oito deputados estaduais. Teremos mulheres e candidatas que vão surpreender, tenho certeza que com o crescimento da candidatura do Dr. Silvio, da Iracema e do Joel, nossa bancada estadual e federal irá crescer”, concluiu Wilson Brandão.







