Zé Santana confirma acordo para assumir Agespisa e aguarda oficialização de convite

O deputado estadual Zé Santana (MDB) revelou que aguarda a oficialização do convite para assumir a presidência da Empresa de Águas e Esgotos do Piauí (Agespisa). A indicação faz parte do acordo para a saída do parlamentar da Assembleia, Santana desistiu de concorrer a reeleição para apoiar a ex-esposa, Ana Paula (MDB), que ocupará a cadeira.



O político será contemplado através de sua cota pessoal, sem qualquer relação com o MDB ou com a própria deputada Ana Paula. A acomodação é um reflexo do acordo feito por Santana ainda na disputa para uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado, o mdebista desistiu de concorrer a cadeira para apoiar a candidatura de Flora Izabel, que terminou vencendo o oposicionista Wilson Brandão.

Santana explicou que espera pelo convite de se tornar oficial para dar prosseguimento aos tramites da posse. “Eu tenho a expectativa de assumir a Agespisa assim que o convite for oficializado, estamos aguardando a oficialização chegar para a Assembleia e a realização da sabatina, para encarar o desafio quando precisar”, afirmou.

FOTO: Jailson Soares/ O DIA

O cargo de presidente da Agespisa seria concedido ao deputado federal Merlong Solano, porém, com a ida de Rejane Dias para o TCE e a acomodação de Merlong na Câmara Federal, a indicação será transferida a Zé Santana.

O deputado destacou o cenário de dificuldades e fez um diagnóstico administrativo da Agespisa. “A nossa indicação é o resultado de um trabalho em busca do apoio das lideranças e dos votos pelo retorno disso. Vamos procurar nos inteirar da melhor maneira possível afim de que com muita dedicação possamos superar essas dificuldades e tentar fazer o melhor trabalho”, finalizou

