Zé Santana lamenta nova derrota na disputa pelo Tribunal de Contas: “Fazer o quê?”

O deputado estadual Zé Santana (MDB), aprovado em sabatina na Assembleia Legislativa para ser o novo presidente da Empresa de Águas e Esgotos do Piauí S/A (Agespisa), lamentou não ser o indicado para a vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. O parlamentar pleiteia a cadeira desde 2021 quando foi forçado a desistir após uma manobra do então Governador Wellington Dias para eleger a petista Flora Izabel para o órgão.



No entendimento das bases do parlamentar mdebista, o direito a vaga seria dele e não de Rejane Dias, escolhida por Rafael e aprovada pela Assembleia também na última terça (10) para ser a nova conselheira do TCE.

Em entrevista Santana deixou claro o descontentamento e revelou que não desistirá da indicação para o TCE. “Na verdade acho que é um desejo de todos os parlamentares aqui compor a corte de contas, eu desde a vaga anterior já estive pleiteando, na última hora acabou sendo inviabilizada a minha eleição e na época foi a deputada Flora. Agora eu estava com a mesma pretensão, mas fazer o quê? Vamos seguir em frente e quem sabe em outras oportunidades a gente consiga chegar aquela corte”, afirmou.

FOTO: Thiago Amaral / Ascom Alepi

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no