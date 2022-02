Zé Santana nega insatisfações com coligação cruzada entre MDB e PSD

O deputado estadual Zé Santana (MDB) negou que existam internamente no MDB insatisfações com a proposta de coligação cruzada que será firmada entre MDB e PSD. Nos bastidores alguns candidatos com menor potencial de votos das duas siglas estariam preocupados com a junção dos partidos em uma candidatura estadual, no PSD o ex-vereador Tiago Vasconcelos foi o primeiro a criticar a mudança e pode sair do partido em busca em uma estratégia mais viável.



Santa confirmou que ainda nesta semana o anúncio da coligação cruzada deve ser feito e revelou que o governador se mostrou satisfeito com a possibilidade, “Esta parceria deve ser anunciada ainda esta semana, estivemos com o próprio governador colocando os termos da parceria, ele se mostrou satisfeito por entender que será algo benéfico”, concluiu o deputado.

Segundo o deputado a situação foi devidamente esclarecida a todos os parlamentares tanto do MDB quanto do PSD. “Vamos fazer conjuntamente, tanto para o MDB quanto para o PSD é benéfico para os partidos, razão pela qual ambos concordaram e acabou-se fazendo o entendimento. Eu não tive oportunidade de constatar insatisfações, nos reunimos com todos, ficou bem esclarecido para todos que a medida é benéfica e melhora a alternativa para todos”, finalizou.

