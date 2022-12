Ziza Carvalho defende revogação de autorização para plantio de soja em corredor ecológico

O deputado Ziza Carvalho (MDB) apresentou requerimento na sessão plenária da última quarta (30) na Assembleia Legislativa propondo que o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí (SEMAR) revoguem a autorização concedida a uma fazenda do Sul do estado para plantação de soja no corredor ecológico das Serra da Capivara e Serra das Confusões.

Segundo o deputado, a autorização é um erro ecológico e econômico para o Estado.“A autorização foi concedida para desmatamento e plantio em uma área de 12 mil hectares de soja e milho no corredor ecológico entre os parques da Serra da Capivara e Serra das Confusões. E nós sabemos que esta é uma área de conservação e proteção integral e que há diversas espécies de animais da caatinga e o corredor ecológico serve exatamente como área de fluxo desses animais e, portanto, não comporta a fixação de empreendimento do porte que foi autorizado pelo ICMBIO tanto do ponto de vista ambiental como legal”, explicou o deputado.

FOTO: Ascom Alepi

Para o parlamentar a decisão poderá atingir duramente a atividade de apicultura da região. “Esta autorização é negativa para o Piauí tanto na parte ambiental como na área econômica e impacta consideravelmente o meio ambiente, a vida selvagem e também a produção econômica do Estado do Piauí, uma vez que aquela região tem sua economia baseada na produção e extração do mel orgânico. A monocultura da soja utiliza defensivos agrícolas e agrotóxicos que podem afetar a vida das abelhas e a produção na região”, completou Ziza Carvalho.

Segundo o deputado, instituições como a Ordem dos Advogados do Brasil seccional Piauí (OAB PI) e o Ministério Público também já estão envolvidos na causa para revogar essa autorização.

Com Informações Ascom Alepi