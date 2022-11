ZPE do Piauí realizará nesta segunda a primeira exportação de mercadorias para a Europa

A Área de Despacho Aduaneiro(ADA) da Zona de Processamento de Exportações do Estado do Piauí (ZPE do Piauí) realiza, nesta segunda-feira (21), operação de despacho aduaneiro de 20 toneladas de cera de carnaúba para a Espanha. Será a primeira operação de envio de mercadoria desembaraçada da ZPE do Piauí para o exterior, um marco importante nas operações de comércio exterior do Piauí.

O ato acontecerá nas instalações da ZPE do Piauí, em Parnaíba, às 14h. Autoridades do Governo do Estado, da Investe Piauí e ZPE, Receita Federal e do meio empresarial participarão. O presidente da Investe Piauí, Victor Hugo Almeida, explica que o desembaraço das mercadorias é feito diretamente na ZPE e os produtos serão levados para o Porto de Pecém, no Ceará, de onde seguem de navio para a Europa. "Esse processo inicia efetivamente as operações do primeiro recinto aduaneiro primário do Piauí desde o fechamento da Alfândega do Porto das Barcas, na década de 1950", diz ele.

Por meio de suas redes sociais, o governador eleito Rafael Fonteles destacou a operação da ZPE do Piauí e a importância do ato. "A ZPE do Piauí realizará amanhã a primeira remessa de mercadorias para o exterior. Vinte toneladas de cera de carnaúba, toda desembaraçada na Área de Despacho Aduaneiro (ADA) da Receita Federal na ZPE. É o início efetivo das operações de um porto seco do Piauí com o mercado externo. Um fato que nos orgulha e merece ser comemorado, porque abre enormes possibilidades de atração de empresas e investimentos para nosso Estado e perspectivas de novos negócios e oportunidades de trabalho, emprego e renda para os piauienses" escreveu ele no Twitter.

Na postagem, Rafael também agradece à governadora Regina Sousa, ao ex-governador e senador eleito Wellington Dias e a outras autoridades pela contribuição para a implantação da ZPE e para a efetivação da operação do Piauí com o mercado externo. Com o início das operações de exportação, a ADA da ZPE do Piauí passa ser a principal conexão do Estado com o comércio exterior, especialmente por ser o local com a melhor estrutura para as operações de embaraço e desembaraço de mercadorias.

Investimentos e novos negócios

Inaugurada em fevereiro deste ano, a ZPE do Piauí consumiu mais de R$ 50 milhões de recursos do Governo do Estado e representa um marco na atração de investimentos e perspectivas de novos negócios para o Piauí. Foi implantada a partir da criação da Investe Piauí, agência de atração de investimentos estratégicos idealizada em 2021 pelo governador eleito Rafael Fonteles, na época secretário de Fazenda, e aprovada pelo então governador Wellington Dias.

Duas empresas industriais já estão instaladas na ZPE e produzindo para o Brasil e o exterior, além de oito startups das áreas de tecnologia e inovação. Há ainda outros 11 projetos de empresas industriais em análise no Ministério da Economia para instalação na ZPE.

