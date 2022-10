Outubro Rosa: Piauí já registrou 187 novos casos de câncer de mama em 2022

Com a chegada do mês de Outubro, inicia-se também o movimento de conscientização do câncer de mama: o Outubro Rosa tem como objetivo compartilhar informações sobre a doença que afeta, principalmente, mulheres de 40 a 60 anos de idade.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA) apontam que, ainda este ano, o Brasil irá registrar 66.280 casos novos de câncer de mama, o que representa uma taxa de incidência de 43,74 casos por 100 mil mulheres. Em relação ao Piauí, a estimativa é que haja 590 novos casos da doença até o final do ano.



Até o momento, no Piauí foram notificados 187 novos casos de câncer de mama, além de 129 óbitos em todas as faixas etárias em decorrência da doença, sendo 42 destes óbitos em mulheres de 50 a 69 anos. Já em 2021, ocorreram 607 casos novos e 221 óbitos e em 2020 foram 496 casos novos e 201 óbitos.



Brasil irá registrar 66.280 casos novos de câncer de mama em 2022 (Foto: Pexels)



O número de casos é um alerta para a importância do diagnóstico precoce e tratamento adequado do câncer de mama, o que reduz a mortalidade das mulheres pela doença.

A coordenadora da Saúde da Mulher da Secretaria de Estado da Saúde, Auzeni Moura Fé, reforça ainda que alguns cuidados devem ser tomados para a prevenção do câncer de mama, como a redução do tabagismo e do consumo de álcool; prática de atividade física regularmente e alimentação saudável. Além disso, as mulheres devem realizar, anualmente, a mamografia e o autoexame das mamas.



“É importante que as mulheres conheçam sua mama. A mulher deve se tocar, observar, sentir, para assim perceber possíveis alterações na mama, no mamilo, presença de líquido no mamilo, mudança de cor da pele na mama, bem como a presença de nódulos são alterações suspeitas. E, ao percebê-las, a mulher deve procurar o serviço de saúde para que seja feito o diagnóstico”, explica a coordenadora.



Atualmente, o Piauí possui 77 mamógrafos, distribuídos em 17 municípios. Cada mamógrafo tem capacidade de fazer até 5.069 mamografias por ano. De acordo com os dados da Secretaria de Estado da Saúde, o Piauí já realizou até julho deste ano, 28.219 exames de mamografia, sendo que 26.082 mulheres estavam na faixa etária alvo de 50 a 69 anos.

