Hospital do Dirceu:  Câmara convoca Presidente da FMS para esclarecer falta de estrutura

A Câmara Municipal de Teresina aprovou na manhã desta terça (09) a convocação do Presidente da Fundação Municipal de Saúde, Gilberto Albuquerque, para prestar esclarecimentos sobre os problemas enfrentados pela saúde de Teresina. De acordo com o documento, o gestor deve comparecer ao legislativo para explicar a falta de investimento no Hospital Alberto Neto, na região do grande Dirceu. Parlamentares criticaram durante a sessão o não cumprimento da promessa de Dr. Pessoa, que durante a campanha e em visitas ao hospital, prometeu realizar cirurgias eletivas e investir na infraestrutura do Hospital.

Vereador Leonardo Eulálio (PL) (Foto: Tarcio Cruz)

Um dos principais críticos dos problemas enfrentados na unidade, o vereador Leonardo Eulálio (PL), cobrou um posicionamento do gestor da FMS. "O Dirceu hoje é maior que Parnaiba, maior que Picos juntos. Nós temos uma resolutividade zero naquela região sudeste. Qualquer procedimento mais complexo tem que se dirigir ao centro da cidade. Colocamos emendas parlamentares, recursos para aquele hospital, não sabemos por que cargas d'água não foi realizado. A gente quer saber aonde está o entrave já que o prefeito e o vice revelou que querem a construção do hospital, nesse pensamento aprovamos a convocação do presidente da Fundação, a pessoa que teria essa explicação do por que não se resolve", afirmou. A FMS foi consultada porém não quis se manifestar.



Câmara Municipal aprova convocação do presidente da FMS para esclarecimentos (Foto: Tarcio Cruz/O Dia)

Fila de cirurgias

O vereador Luis Lobão (MDB) foi outro que criticou a gestão da Fundação Municipal de Saúde. O parlamentar cobrou agilidade na realização de cirurgias eletivas para reduzir a longa fila em Teresina "Temos em Teresina hoje uma grande fila de espera, para cirurgias eletivas em todas as áreas, vários pacientes que aguardam tratamento para melhorar a saúde. Não podemos ficar de braço cruzado aguardando melhorias para a saúde do nosso municipio. Estamos aqui mais uma vez fazendo um apelo aos nossos governantes para solucionar o probema", concluiu.

