Tenho convite para a festa de aniversário do advogado Fernando Maia, intitulada “ Boteco do Fernando- 51 Anos” que acontecerá no próximo domingo, na Fazenda Santa Teresinha em União, apartir de meio dia.

Trilha do Estanhado

Está de volta, o mais tradicional Rally de União, 13ª Trilha do Estanhado, domingo agora (07 de maio) com seguinte programação saída do Posto Parente, às 7hs da manhã e chegada às 14 hs, no Parque Áquatico Os Abreus, onde particapantes irão ser recepcionados com almoço, música ao vivo de Onofre Neto e Stranda Brutona. Mais informações(86)9-9431-3030(Felipe Costa)9-9431-0071(Alan Borges) e 9-9436-9501 (Leandro Figueredo).

Baú da Taty

Contagem Regressiva, para maior festa que a cidade de Parnaíba, vai sediar, Baú da Taty com Taty Girl, Limão Com Mel e Desejo de Menina, dia 19 de maio no Arena Dunnas Shopping. Vendas de Ingressos: Virtual Ticket, Le Figaro Barbearia e Mundi Jóias- Parnaíba Shopping!

Inaugurada

Sexta-feira passada, foi inaugurada a Conveniência do Posto Estrela na região do Grande Dirceu com uma mega estrutura , segurança 24 horas, cerveja gelada e local agradável. Faça uma visita!

Bueiro Ecológico

Foi aprovado na Câmara Municipal de Teresina, no dia 25 de abril, o Projeto Ecológico, esse sistema consiste em reduzir a obstrução dos bueiros e agilizar o trabalho de limpeza da cidade, além de ser uma solução preventiva de problemas futuros. O projeto é de autoria do vereador Markim Costa, agora segue para o prefeito tornar realidade.

Vaquejada

Começa hoje, a vaquejada do Parque Arrocha O Nó, localizada na BR-316 – km 20 e vai até domingo, com vaquejada e shows musicais(gratuitos). Premiação de R$ 200.000 e show com Mara Pavanelly, Felipe Amorim, Forrozão Tropykália, Josué Bom de Faixa, Manim Vaqueiro e outros. Senhas! 89-9-9407-9975 (Murilo) e 86-9-8139-7407 (Luan).

Feijoada do Dany

Esse ano, no mês de agosto, com ajuda de Deus, Nossa Senhora, Santos de Minha Devoção e Forças, retorno com força total a mais tradicional feijoada de União.



NOVA IDADE- Toda felicidade do mundo, para o professor Evamar Viana (da rede municipal de ensino de União)que domingo completou mais um ano de vida.









BOLO CONFEITADO- Hoje é dia de parabéns, para a badalada Naná Oliveira (educadora física, coach ritbox e instrutora fitdance)que completa mais um ano de vida. Tim! Tim!







A DOIS- José Rodriguês (gerente das Lojas Casa Nova de União) e sua esposa Kátia Reduzino (proprietária da Primus Automotivo)estão em São Paulo, participando da Automec (a maior feira de autopeças da América Latina)aproveitam e passarão alguns dias de férias lá.







DATA- Professor da rede municipal de ensino da cidade de Miguel Alves, Ossian Melo sexta-feira que passou (28)mudou de idade, mas a comemoração ocorreu domingo com almoço regado de bebida. Parabéns!









PASSEIO- Dulcinéia Machado (a roxinha do Piauí e funcionário da Emater-Pi)no final de semana esteve em Fortaleza, curtindo as belezas da capital alencarina.

