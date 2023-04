Sábado (22) o colunista Flávio Suarez, estará pilotando a “ Feijoada Tropical”

Mimos

Muito grato! a RS Material Elétrico (ovo de páscoa, luz de led e cartão) e a Metaverso Med (bombons e cartão) a mim enviados pelo dia do jornalista.

Assembleia Geral

Dom Juarez Marques (arcebispo metropolitano de Teresina) está em Aparecida São Paulo, para participar da 60ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Feijoada Tropical

Próximo sábado (22) o colunista e promoter de eventos Flávio Suarez, estará pilotando a “ Feijoada Tropical” no restaurante O Pesquerinho, apartir das 13 horas. Com animação de JR É Show e Arturzinho e participação de Betão, Éryka Magalhães, Sandro Jr e Rafael Barone. Mercy pelo convite!

Casamento Comunitário

Através do Projeto Justiça Itinerante, que aconteceu em uma parceira entre O Tribunal de Justiça e a Prefeitura de União, próximo dia 28 de abril, haverá solenidade de Casamento Comunitário, onde mais de 40 casais participarão.

Horário de Funcionamento

O Sindicato dos Bancários do Piauí (SEEBF/PI) informa que por conta do feriado de Tiradentes, sexta-feira, 21 de abril, as agências bancárias estarão fechadas. Contas de consumo e carnês com vencimento nos dias 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil aos feriados, ou seja, no dia e 24 de abril, segunda-feira.

Convite

Em mãos o convite para imprensa, da Secretaria da Irrigação e Infraestrutura Hídrica-SEFIR, através do secretário, deputado Firmino Paulo para participar de uma reunião técnica hoje, às 8h no Gran Hotel Arrey com presença de autoridades do Governo do Estado, membros do Ministério da integração e Desenvolvimento Regional, DNOCS E Codevasf, onde será discutido estudos prévios relativos a concessão dos Perímetros Irrigados (Tabuleiros Litorâneos e Platôs de Guadalupe. E amanhã a programação segue com visita nos Tabuleiros em Parnaíba.

Farra do Sacode

Hoje a noite! Véspera do Feriado! Tem Forró Sacode e Tony Guerra, pela primeira vez no Viola Music, completando a noite tem Léo Cachorão e dj Luca Maurylio. Garante já seu ingresso ou seu longe, através (86)9-9557-0653.



Toda Felicidade do mundo, para a professora Yara Lira Paz e Silva (Reitora Emérita do Centro Universitário Santo Agostinho) que no último dia 13 de abril, completou mais ano de vida.







Hoje é dia bolo confeitado, para o badalado Jorginho Medeiros, que hoje celebra nova idade. Parabéns!







Encontro maravilhoso, com o jornalista e colunista amigo Péricles Mendel no Tardezinha de Teresina com Thiaguinho, sábado passado no Theresina Hall. Obrigado! @betnacional e @yuriantigo.







Administrador e pós-graduado em gestão e políticas públicas, Leonardo Fialho Nogueira (presidente do PT de União) na sexta-feira passada reuni um grupo seletos de amigos e familiares, para comemorar seu aniversário, com churrasco regado de bebidas e música ao vivo.







José Wilker Silva, festejou sua troca de idade, transcorrida dia 07 de abril com churrasco regado de bebidas na Fazenda Flôr Bela em União. Na foto com a esposa Samyra Motta.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no