Em Teresina, Jeová Alencar e Bárbara do Firmino saem fortalecidos para 2024

Passado o calor da apuração do resultado das urnas, já é possível refletir melhor sobre os recados que o eleitor teresinense enviou para quem deseja se inserir no cenário político de 2024, quando haverá disputa pelo Palácio da Cidade. Entre todos os candidatos, apenas o presidente da Câmara, Jeová Alencar e Bárbara do Firmino, ambos eleitos deputados estaduais, tiveram resultados expressivos e que podem servir como impulso para uma articulação visando as eleições municipais na Capital.



Jeová Alencar, com 28.786 votos em Teresina, é o que mais tem a comemorar. Conhecido pela articulação política nos bastidores que o levaram a presidir a Câmara de Teresina por três vezes, ele confirmou que também sabe fazer o jogo eleitoral. Vereador mais votado na Capital nas últimas eleições, Alencar sairá do parlamento municipal para o estadual. Sua campanha teve um grande volume em Teresina, com bastante entusiasmo dos eleitores e Jeová sabe arregimentar apoio de lideranças e vereadores em torno de seu nome.

O parlamentar tem como grandes desafios o fato de deixar o gabinete de presidente da Câmara e ingressar na Alepi como um deputado estadual de oposição. Além disso, será preciso avaliar como ele vai gerir a relação com um impopular Dr. Pessoa, hoje seu aliado.

Jeová Alencar foi o deputado estadual mais votado em Teresina. (Foto: O DIA)

Já Barbara do Firmino, como o próprio nome indica, é a herdeira política do ex-prefeito de Teresina, Firmino Filho, que governou a Capital por quatro vezes. Com 21.183 votos na cidade, ela cumpriu a missão de ser a candidata mais forte do Progressistas no município e não é difícil imaginar que ela terá um mandato voltado quase integralmente para a cidade. Bárbara deve utilizar a tribuna da Alepi para oficialmente criticar Dr. Pessoa e tentar angariar popularidade. Seu grande desafio vai mostrar capacidade de articular apoios em torno de seu nome, sem contar da até então inexperiencia da gestão pública.



Eleita pelo Progressistas, Bárbara é herdeira política do ex-prefeito Firmino Filho. (Foto: Jailson Soares/O DIA)

No próximo texto, a gente comenta sobre os políticos que estão de olho em 2022 e devem ligar o sinal de alerta por causa do resultado eleitoral.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no