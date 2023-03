Merlong Solano vai indicar Teresinha Brandão para o Iphan e Danilo Rocha para Conab

O deputado federal Merlong Solano, do PT, já decidiu quem vai indicar para o comando da superintendência piauiense do Instituto Nacional do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e da Companhia Nacional de Abastecimento. A este colunista, o deputado informou que a economista Teresinha Brandão vai para o Iphan e o servidor de carreira da Conab, Danilo Rocha Brito Viana, ficará no comando do órgão. Ao deputado petista, também ficou a responsabilidade de indicar o chefe estadual do Serviço Geológico Brasileiro. Sobre a terceira instituição, o deputado consultará em Brasília se é necessário indicar um servidor de carreira, ou um gestor de fora da pasta.



Deputado petista Merlong Solano em stúdio da O DIA TV. (Foto: Jailson Soares)

