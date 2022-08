Contas: Silvio Mendes recebe R$ 1,4 milhão e Diego Melo R$ 300 mil do fundo eleitoral

A campanha para governo do Piauí já está nas ruas e até o momento, dos nove candidatos ao Palácio de Karnak, apenas dois receberam recursos do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas Eleitorais.



Silvio Mendes, do União Brasil, recebeu R$ 1,4 milhão do diretório nacional do partido. Já o Coronel Diego Melo, recebeu R$ 300 mil do diretório nacional do PL. O candidato do PT, Rafael Fonteles, ainda não recebeu recursos da sigla e até o momento, arrecadou pouco mais de R$ 20 mil, tendo como principal doador, o assessor Chico Lucas, que doou R$ 10 mil.

Os demais candidatos ao governo do Piauí ainda não receberam recursos para arcarem com os custos da campanha. Pela resolução do TSE, cada candidato na corrida pelo Karnak pode gastar até R$ 7,1 milhões no primeiro turno da disputa.

Os candidatos tem o prazo de até 13 de setembro para apresentarem as prestações de contas parciais, e até 20 dias depois do pleito para entregarem a prestação de contas final da campanha.

O candidato do PL, Coronel Diego Melo, tem afirmado que não vai utilizar recursos públicos em campanha. O dinheiro que já chegou nas contas, pode ficar parado e ser devolvido após as eleições.

Coronel Diego Melo, do PL, e Sílvio Mendes, do União Brasil (Fotos: Jailson Soares)

