Teresina: Pré-candidatos à Prefeitura nunca disputaram cargos majoritários

A grande maioria dos pré-candidatos à Prefeitura de Teresina não possui experiência com candidaturas majoritárias. Franzé Silva e Dr. Vinicius, ambos do PT, Marcos Aurélio Sampaio (PSD), Jeová Alencar (Republicanos), Bárbara do Firmino (Progressistas), Washington Bonfim (PSB), se movimentam nos bastidores e/ou surgem como nomes que buscam se fortalecer para a disputa de 2024, mas ainda não enfrentaram uma eleição majoritária.



