O presidente da Alepi, Deputado Estadual Franzé Silva, foi homenageado pela Classe Contábil no Dia do Profissional da Contabilidade - by presidente do CRC/PI - Adriana da Graça. Chics!!!

Parabéns para os aniversariantes de ontem (1º/5); Idelzuíte Vasconcelos, Joedson Nunes, Márcia Rocha, Márlia Martins, Stella Simpson, Iaponira Rocha, Renata Arruda Araújo, Dennis Arias, Liliane Silva, Maria Santos, Lorenna Leão, Yara Soares, Sharon Karolinne, Márcia Rocha, Luiz Carlos Oliveira, Marcelino Feitosa, João Guilherme Sousa Brito, Aline Souto, Katya Cilene Batista, etc. Saúde & Paz!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 30/4; Heloísa Melo Albino, José Wilson Odorico, Flávia Nascimento Poetisa, Wallace Heron, Santa Rosa de Lima, Chagas Silva, Luís Carlos Martins Alves, Fabiana Ferreira, Jacqueline dos Santos Barbosa, Saulo Barroso, Ana Eugênia Araújo, Pedro Rodrigues, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 29/4; Catarina Januária, Sarah Almeida Viana, Amparo Rodrigues Lima, Fabiana Maria, Rosana Bonfim, Camila Alencar, Arthur Mourão, Gustavo Ramalho, Larissa Mendes, Glenda Uchôa, Thaiza Guimarães, Vania Sousa, Amparo Rodrigues Lima, Juliana Dias, Nilson Bandeira, Wilson Seraine da Silva Filho, etc. Felicidades!!!

A IV Corrida Contra Pólio, vai acontecer no dia 18/6, em Teresina, e tem um propósito muito especial: a união de atletas pela erradicação da pólio. O movimento é defendido pelo Rotary Internacional e tem o apoio de todos os Clubes de Rotary de Teresina e Caxias. Imperdível!!!

Aguardem o local com todos os detalhes do meu aniversário no dia 26 de agosto /2023, festa que vai acontecer em grande estilo. Imperdível. Chics!!!





#Internacional - Um click dos queridos Carlos Alexandre Considera & Cely Nogueira, que já foram Capa da LUCIENNE EM REVISTA. "Ainda sem acreditar que encontramos o cantor Bono Vox e The Edge da Banda U2 passeando pelas ruas de Londres! O próprio Bono se ofereceu para tirar a selfie, quando pedimos uma foto. Assistimos a um show da banda em Madrid em 2018." @celynog & @carlosalexandreconsidera com as filhas. Chics!!!







#Conselho - Um click do meu querido amigo Nelson Nery Costa no Encontro do Conselho Estadual de Cultura e Dança, na Escola de Dança Lenir Argento, com amigos reunidos no evento. Chics!!!







#Aniversário - Parabéns para a querida Idelzuíte Vasconcelos (1°/5)!!! Na foto com a querida amiga Rainha dos Pescados - Marinalda Oliveira, que está com a Campanha do Dia das Mães no Lojão do Peixe Premium, presenças na reunião do Lótus Clube de Teresina em restaurante badalado. Chics!!!







#Reunião - Um click das queridas Lenita Medeiros, Eliene Carneiro, Corina Bortolozzo, Maria Eugênia Coelho, Fernanda Carneiro e Jussara Lima, na reunião do Elo’s Clube em restaurante badalado. Chics!!!





#Domingo - Parabéns para a aniversariante do dia 30/4; Heloísa Melo Albino!!! Filha dos meus queridos amigos Polyana Melo & Rondinelle Albino. Chics!!!







#Aniversário - Parabéns para a querida Idelzuíte Vasconcelos (1°/5)!!! Na foto a aniversariante com a amiga Zelita Melo e o marido Gilson Vasconcelos na comemoração de aniversário da querida Zelita Melo. Chics!!!







#Sextouuuuu - Um click dos queridos (as) Daniela Parente - Odontóloga e Jurista, Luana Bandeira PRF, Daniel Parente - Cirurgião Bariatrico, Natane Sousa Nutricionista, Jayanna Soares - Produtora e Empresária em noite animada. Chics!!!

#LótusClubedeTeresina - Um click das queridas Marília Veras Neves Bona, Ana Eulálio, Zelita Melo e Waldelina Crisanto, que foram as anfitriãs de reunião do Lótus Clube de Teresina em restaurante badalado. Chics!!!

































