Confira os destaques da Coluna Prisma de hoje 24/04/2023

Parabéns para os aniversariantes de hoje (24); Cicero Manoel Silva, Rita Almeida, Tuyná Fontenele, Nayane Miranda, etc. Saúde & Paz!!!!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 23/4; Olívia Nogueira, Anna Miranda Miranda, Castro Neto, Naiza Ribeiro, Aluízio Fraga Leitão, Marcos Antonio Hidd Santos, Adilson Mendes, Sonaly Pires, Geraldo Neto, Lívia Bona, Cleomendes Antônio Da Costa Moraes, Tiago Melo, Iracema Portella, Marinna Dias, Mauro Gomes, Michela Franco, Jefferson Yan, Laércio Feitosa, Daniel Alcântara, Flávia Feliz, etc. Felicidades!!!

Parabéns para os aniversariantes do dia 22/4; Maria Darnel Gomes de Brito Barbosa, Carolina Medeiros, Rackel Fernandes Ribeiro, Marcus Vinicius Martins, Tallita Tajra, Mariah Santos, Kassiara Rego, Ligia Rego Aragão, Carolina Medeiros, Rackel Fernandes Ribeiro, Geórgia L S Silva, Marcus Vinicius Martins, Ana Maria Pinheiro, João Henrique Araújo, Francisco Sobrinho, Milla Costa Coutinho, Josefina Ferreira Costa, etc. Felicidades!!

Grazie pelo convite das queridas Dinah Frota e Lourdita Brandão, que reúnem em grande estilo as sócias do Granf Clube de Teresina, no dia 24/4, em um badalado restaurante. Chics!!!

O nosso badalado almoço - "Gente é pra Brilhar", aconteceu em grande estilo no dia 18/Abril/2023, no Zio Cucina Teresina - Restaurante Italiano, na Av. Ininga - 717. Convidados que contribuíram para o "SUCESSO" do nosso Almoço: Vânia Guerra, Josélia Dantas, Claudete Monteiro, Fernanda Carneiro, Conceição Carcará, Teresa Maria Ferreira de Alencar Rebello, Judson Corado, Nelson Nery Costa & Lavínia Brandão, Francisca Brito, Lourdes Batista, Pastora de Brito, Neide Medeiros, Francisca Pereira, Magnólia Soares de Macedo, Valda Lima, Regina Marques, Kátia Cristina Melo Silva, Regina Célia Bezerra Gonçalves, Vera Lobão, Liana Portela & Pedro Portela Filho, Safira Bengell Avitabile & Marechal Gianluigi, Tálita Neiva, Bena Moura Santos, Eliane Nogueira, Gilvana Rodrigues Gayoso Freitas, Flora Izabel Nobre, Clésia Batista Nobre Rodrigues Alves, Vera Lúcia Soares dos Santos, Drª Maria Fátima S. Rego, Francisca Graças Neri Cruz, Dinah Frota, Joice de Farias Viana Nunes, Marília Veras Neves Bona, Polyana Melo Albino, Delcy Marques & Carlos Salinas, Lúcia Amorim, Olívia Nogueira, Ana Maria Rios, Lina Josefina Lages, Rosa Maria Coqueiro Linhares, Adriana Lages, Ângela Arcoverde, Lisiane Santos da Mota, Honorina Paes Landim, Maria Cristina Castelo Branco, Aldineide Araújo, Carlos Tajra & Rafaella Vitale, Nailza Meneses, Maria Socorro Santos, Alda Martins Alencar, Gorete Nunes Leal Carvalho, Vera Santos, Waldelina Crisanto, Karine Barros Canabrava, Amélia Tereza Fonseca, Vieira Neto, Jayanna Rackell Moura Soares, Denise Alaggio - Mahda Matte, Zelita Melo, Myriam Chaib Demes Castro, Ausair Adélia Chaib Gomes, Idelzuite Vasconcelos, Lilian Martins, Maria Darnel Gomes de Brito Barbosa, Gisela Maria Ximenes, Marivalda dos Santos Lima, Júlia Ramalho, Ellen Sampaio, Francisco Sampaio, Geoselia Santos, Lindomar Alves de Deus, Yuri Sampaio, Henrique César, Mauro Veras, Beto Loyola, Yuri Moraes, Conceição Cavalcante, Clara Santos, David Henrique Ferreira Santana, etc. Fotos Tibério Helio & Equipe. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click das queridas Eliane Nogueira e Vera Lobão, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click das queridas Aldineide Araújo e Vera Santos, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click das queridas Clara Santos e Karine Barros Canabrava, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click das queridas Ana Maria Rios e Bena Moura Santos, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click com a querida Regina Célia Bezerra, presença no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click com as queridas Claudete Monteiro e Josélia Dantas, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!





#'Gente é pra Brilhar' - Um click com a querida Conceição Cavalcante, presença no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click dos queridos Pastora de Brito, e Mauro Veras, que aniversariou no dia 16/4, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click com os queridos Henrique César e David Henrique Ferreira Santana, presenças no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!









