Confira os destaques da Coluna Prisma de hoje 05/05/2023

#MaioAmarelo2023

A Prefeitura de Teresina, através da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, com a coordenação da Gerência de Educação no Trânsito, realizou na amanhã de 4/5 a Abertura e o Lançamento Oficial da Campanha do Movimento Maio Amarelo 2023, e a Campanha completa 10 Anos e o movimento traz o tema: “No Trânsito, escolha a vida”.

#Internacional

A querida Vera Lobão embarcando no dia 12/5 com grupo de amigas para viagem pela Costa Amalfitana: vão comemorar os 60 Anos do Clube do Chá - presidente Ana Maria Rios, em uma viagem pela Itália. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (5); Gildeymara da Silva Albuquerque, Joaquim Antônio Oliveira, Riany Waquim, Walberte Dourado, Thalita Bracho Alencar, Damata Lucas, Renato Nunes, Soraya Guimarães, Samantha Vaz, Telma Lobão, Daniel Alencar, Helton Sousa, Mauricio Paes Landim, etc. Saúde & Paz!!!

#Exposição

A Exposição “Naza na Natureza”, da artista plástica piauiense radicada nos Estados Unidos, Naza Mcfarren Universidade de Fortaleza receberá . A mostra poderá ser apreciada de duas formas: fisicamente por meio de intervenção artística no campus da Unifor com o envelopamento de árvores com obras da artista e com óculos de realidade virtual no Espaço Cultural Unifor. A exposição integra a programação especial comemorativa pelos 50 anos da instituição e ficará em exibição por três meses.

#FikaDika



Em tempos de Redes Sociais, ainda é glamoroso ser divulgado pelos Colunistas Sociais dos Estados - e pelos Colunistas das Associações do Brasil - Febracos - by presidente Ovadia Saadia, etc. #FikaDika!!!



#ProjetoLF - Um click no querido Luis Figueirêdo com a noiva Debora Leal, que escolheu no dia do seu casamento o #projeto LF, e ficou encantada com o resultado da belíssima decoração. Chics!!!







#OSIM - A empresária Roberta Albino & Helton Brito dizem 'SIM' ao amor nesse fim de semana. Na foto os noivos no aniversário da belíssima Heloísa Albino, filha de Rondinelle Albino & Polyana Melo, e a filha de Roberta: a belíssima Joanna. Chics!!!













#DespedidadeSolteira - Click's de Roberta Albino com a mãe Valdenê Albino e amigas na festa de Despedida de Solteira: com direito a Trio Elétrico animado rodando pelas avenidas de Teresina. Chics!!!







#Parabéns - Para belíssima Heloísa Albino (30/4)!!! Filha dos meus queridos amigos Rondinelle Albino & Polyana Melo e irmã de Arthur Albino. Chics!!!







#Coleção - Um click da empresária Pastora de Brito, que conferiu as novas Coleções das marcas em Sampa: e ficou encantada com a Coleção da RCA, que em breve vai está nas lojas Alpha Modas Teresina. Chics!!!!







#15Anos - Grazie pelo belíssimo Convite da querida Marília Veras Neves Bona, para o aniversário em grande estilo de 15 Anos da sua neta Luana, filha de José Isânio de Oliveira & Daniela Neves Bona, no dia 6/5, às 21h, no Splendore Buffet. Convite é um luxo. Chics!!!







O Tribunal de Contas do estado do Piauí - TCE, através do seu Presidente Conselheiro Joaquim Kennedy Nogueira Barros, a Academia Piauiense de Letras - APL, por meio do seu Presidente Zózimo Tavares e a GZ Editora, representada por Guilherme Zincone, têm a Honra de convidar no dia 5/5, às 9h, no auditório do TCE/PI, para o lançamento da 2ª edição de Direito Constitucional Brasileiro - by Nelson Nery Costa. Foto Tibério Helio & Equipe. Chics!!!

#Comemoração - Click's do aniversário da empresária Zelita Melo (19/4) - FIL-À-FIL, que comemorou a data em grande estilo na manhã de sábado (29/4), com uma festa animada e presenças de familiares e amigos. Com direito a almoço, churrasco, drinks, bolo, docinhos, som bacana, parabéns e muitas selfies e fotos. Chics!!!













É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no