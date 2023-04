#Nomeados

O advogado Chico Couto foi nomeado como membro da Comissão Nacional de Direito Agrário e do Agronegócio da OAB Nacional, e a advogada Taisa Cavalcante participa como membro da Comissão Nacional de Direito Tributário. Chics!!!

#Comemoração

Grazie pelo convite da querida Zelita Melo, que é a atual presidente do Lótus Clube de Teresina: aniversariante dia 19/4, a comemoração vai acontecer no dia 29/4, com uma Feijoada a partir das 12h. Chics!!!

#LótusClubedeTeresina

Às queridas sócias do Lótus Clube de Teresina se reuniram em grande estilo na noite de 27/4, em um badalado restaurante. Chics!!!

#15Anos

Grazie pelo belíssimo Convite da querida Marília Veras Neves Bona, para o aniversário em grande estilo de 15 Anos da sua neta Luana, no dia 6/5, às 21h, no Splendore Buffet. Convite é um luxo. Chics!!!

#Sextouuuuu

Parabéns para os aniversariantes de hoje (28); Humberto Vasconcelos, Edna Mesquita, Lidiany Sena, Zezinho Ferreira, Alexandre Magalhães Pinheiro, Gustavo Lopes, Tereza Val, etc. Saúde & Paz!!!

#ElvisRockBand

No dia 6/5, no Al Capone acontece o show do Elvis Rock Band - by Vieira Neto - com as fases 50's, 60's e 70's e troca de figurinos. Imperdível!!!



#Estilo - Um click das queridas Cláudia Matarazzo, Danielle Claudino e Cláudia Claudino, em evento badalado. Chics!!!







#'Gente é pra Brilhar' - Um click da querida Lúcia Amorim, presença no nosso Almoço no dia 18/4, no Restaurante Italiano Zio Cucina Teresina. Chics!!!







#Internacional Um click das queridas Rosângela Brandão Cavalcante e Raquel Martins Vilar, passeando no Parque das Tulipas em Amsterdã. Chics!!!







#BodasdeOuro - dos queridos Alda Maria Neiva Veloso & Dr. Antônio Veloso, comemoraram 50 Anos de uma feliz união conjugal com familiares e amigas. Na foto com Julieta Freitas, Aflitos Cardoso, Solange Silveira, Lina Chaves, Marlucia Monteiro Costa, Lia Pereira e Rosinha Rufino. Chics!!!







#Parabéns para a querida Olívia Nogueira!!! Na foto com as amigas Lilia Brandão, Milena Tajra, Nina Lorena Chaib, Samyra Campelo, Patrícia Monte e Lara Medeiros Veras. Chics!!!







#Parabéns para o querido Alexandre Magalhães Pinheiro!!! Na foto com a esposa Mariana Santos Magalhães Pinheiro e o filho Henrique em viagem animada. Chics!!!







#Parabéns para a querida Maria Darnel Gomes de Brito Barbosa (22/4)!!!







#15Anos

Grazie pelo belíssimo Convite da querida Marília Veras Neves Bona, para o aniversário em grande estilo de 15 Anos da sua neta Luana, filha de José Isânio de Oliveira & Daniela Neves Bona, no dia 6/5, às 21h, no Splendore Buffet. Convite está um luxo. Chics!!!

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no