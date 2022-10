“Judô e Cidadania” faz um ano e pede doações para continuar levando o esporte ao Soinho

O esporte tem transformado a vida de muitas crianças e adolescentes do Povoado Soinho, zona rural Leste de Teresina. E é através das aulas de judô, do Projeto Judô e Cidadania, que jovens carentes entram no mundo dos tatames. Ao todo, são cerca de 100 alunos – de 7 a 17 anos - que recebem, gratuitamente, as instruções da modalidade esportiva. E no último sábado (08), os pequenos atletas receberam a primeira outorga de faixa.

(Foto: Arquivo Pessoal)

O projeto faz parte da Associação Centro Olímpico Piauiense. A iniciativa visa mudar a realidade da região, tendo o esporte como instrumento de transformação. “O Judô é um esporte oriundo do Japão, e os países orientais possuem uma ligação direta com a disciplina. A disciplina conduz a cidadania. Esse é o nosso propósito, tornar as crianças da região com a perspectiva de um futuro melhor e mais colaborativas na região, na sociedade, na família. Temos mais contato com as famílias, mas a gente acaba conversando com as famílias também”, explica o professor de Judô e coordenador do projeto, Aristófanes Sousa.

Professores Miguel (à esquerda) e Aristófanes (à direita). (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

“Todo o trabalho feito com as crianças, elas levam para dentro de casa. No momento em que a gente ensina a arrumar um calçado nas aulas, elas incorporam isso nas tarefas domésticas, arrumam a cama, ajudam na louça”, complementou o professor.

(Foto: Arquivo Pessoal)

Miguel Mendes, que também é instrutor de judô no projeto, e faz a iniciação das crianças no esporte, e também na vida. “Um projeto social para crianças carentes que faz um ano. E nesse um ano, não trabalhamos apenas a parte didática do judô: quedas e lutas. Mas também a parte filosófica e humanitária da modalidade”, explica Miguel.

Agenor Tourinho, presidente da Associação Centro Olímpico Piauiense (Foto: Assis Fernandes / O DIA)

Só que por ser um trabalho em sua maioria voluntário, o projeto precisa de doações para continuar levando o esporte para as crianças e adolescentes. “O projeto funciona num salão paroquial de uma igreja no Socopo, através de doações. Não temos um capital próprio e dependemos de ajuda. Queremos construir uma sede própria, mas precisamos de recursos para tirar do papel. Basicamente, nós precisamos de contribuições financeiras para a compra de materiais e o pagamento de um de nossos professores”, afirma o presidente da Associação Centro Olímpico Piauiense, Agenor Tourinho.

Para quem quiser doar, a Associação está disponibilizando canais de contato para ajudas financeiras:

- Instagram: @associacaocentroolimpicopiauiense2

- Telefone para contato: (86)9.9931-5007 (Agenor Tourinho)

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no