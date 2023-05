Dupla piauiense conquista bronze em torneio internacional de Badminton no México

Neste sábado (6) a dupla piauiense Fabrício Farias e Jaqueline Lima conquistaram a medalha de bronze no Challenge do México de Badminton, com um terceiro lugar no pódio do torneio mundial. Eles caíram nas semifinais após enfrentarem os canadenses Alexander Lindeman e Josefina Wu.

Pelo regulamento do torneio, não há disputa de terceiro lugar, as duplas que perderem as semifinais já levam o bronze. A partida correu boa parte do tempo com vantagem dos canadenses, que acabaram levando a vitória e seguindo para as finais do torneio. O jogo terminou em dois sets a zero com parciais de 21/15 e 21/13.

Ao todo, seis piauienses participaram do Challenge do México de Badminton. Além de Fabrício Farias e Jaqueline Lima, Sania Lima, Juliana Viana, Davi Silva e Francielton Farias também estiveram no torneio, porém não medalharam.

