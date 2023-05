Série D: Fluminense-PI encara Ferroviário e Parnahyba recebe Tocantinópolis hoje (7)

A caminhada de Fluminense-PI e Parnahyba em busca do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro começa neste domingo (7). Os dois representantes - campeão e vice do Piauiense 2022 - estão no grupo 2 da quarta divisão. O tricolor piauiense estreia no Brasileirão 2023 contra o Ferroviário-CE, fora de casa, às 17h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

(Foto: Divulgação / Ascom Fluminense-PI)

Pelo segundo ano consecutivo, o Vaqueiro disputa a Quarta Divisão. No ano passado, o Flu-PI não avançou da primeira fase, terminando na quinta colocação do Grupo A da disputa nacional. Já o Tubarão estreia próximo ao seu torcedor. Jogando em casa, a equipe azulina encara o Tocantinópolis-TO, também às 17h. O time do litoral volta a disputar uma série D sete anos depois. A última participação foi em 2016.

Pela Série C, Altos joga nesta segunda (8)

Pela segunda rodada do torneio, o Altos visita o Confiança-SE, no dia 8 de maio, às 20h, no estádio Batistão, em Aracajú, Sergipe. O jacaré busca a primeira vitória na competição, já que ficou apenas no empate no primeiro jogo, diante do Figueirense.

