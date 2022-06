4 de Julho x Fluminense-PI: Duelo pode ser a redenção de um dos piauienses no Grupo 2

Empates e derrotas. É assim que tem se resumido a vida de 4 de Julho e Fluminense-PI na Série D do Campeonato Brasileiro deste ano. Sobretudo nas últimas sete rodadas da competição, no caso do Flu-PI. A última vez que o Fluminense-PI venceu na Série D foi na segunda rodada, de 4 a 0 sobre o Tocantinópolis. Já o 4 de Julho, foi na terceira rodada diante da Tunaluso, por 3 a 0. E agora, pela 10ª rodada, os dois representantes vão se enfrentar no sábado (18) na Arena Ytacoatiara, buscando reabilitação na tabela.

Esta é a segunda vez que os times se enfrentam nesta Série D. No primeiro jogo, empate em 0 a 0 em Teresina. E com as duas equipes fora da zona de classificação (Flu-PI em 5º, com 10 pontos e Colorado em 7º, com 9 pontos) o embate tem sido encarado como uma decisão antecipada, que pode dar sobrevida para quem vencer na partida.

Equipes se enfrenta neste sábado (18)

O 4 de Julho treinou no palco do jogo e o técnico Emanoel Sacramento avaliou que a equipe está em evolução. Segundo ele, o empate fora de casa contra o Tocantinópolis, que está na terceira posição, foi visto como um bom resultado. Uma vitória em casa, para a comissão técnica, coroaria esta fase de crescimento da equipe de Piripiri.

Em caso de vitória, o 4 de Julho chegaria a 12 pontos e poderia igualar a pontuação do Castanhal, que está no G-4. Porém pelos critérios de desempate, não entraria ainda na zona de classificação. Já se o vencedor da partida for o Flu-PI, a equipe da capital pode chegar a 13 pontos, podendo assim chegar ao G-4. Para as duas equipes, vencer o duelo piauiense é fundamental para ter uma sobrevida na sequência da Série D.

