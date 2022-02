Adelmo Soares é o novo técnico do Oeirense: “futebol não se fala, futebol se mostra”

Adelmo Soares é novo técnico do Oeirense. A contratação foi anunciada pela diretoria do Cachorro Louco na tarde do domingo, um dia após a derrota para Parnahyba por 4 a 1 na 6ª do Piauiense. A vitória do Tubarão resultou na demissão de Marcelinho Paraíba e tirou o Azulino do Z-2 e o colocou na zona de classificação à semifinal.



Adelmo Soares. Foto: José Maria Barros.



Adelmo Soares deve se apresentar na tarde desta segunda-feira (07), em Oeiras. Ele falou da importância de implantar seu ritmo de jogo e reconheceu as dificuldades da equipe na competição. Essa é a primeira passagem do treinador pelo clube.

“Eu tenho que colocar a minha cara porque é um novo treinador que está assumido. Não vai ser fácil e estou preparado para este desafio. Futebol não se fala, futebol se mostra”, afirmou à imprensa.

“É um campeonato difícil e ter que fazer a máquina fluir em prol de vitórias. A nossa vida é assim, com desafios. Espero que juntos, a gente possa conquistar vitórias”, completa.

Até aqui, o Oeirense venceu apenas uma vez na competição. O time da primeira capital tem cinco pontos, em seis jogos realizados. O clube só fez quatros gols.

Próximo compromisso

O Oeirense volta a campo na próxima quarta-feira (09), no estádio Gerson Campos, em Oeiras, às 20h, contra o Fluminense-PI, atual líder.

