Altos divulga saída de Fernando Tonet e anuncia Jerson Testoni como novo treinador

Mudança no Jacaré! O Altos anunciou que Fernando Tonet não é mais técnico do clube. Além dele o preparador físico, André Otaviano, também deixa a equipe. Em nota oficial, o alviverde piauiense agradeceu os serviços prestados e já anunciou o novo comandante: Jerson Testoni, de 42 anos.

Jerson é ex-jogador de futebol e possui formação acadêmica em Educação Física. A previsão é que o treinador chegue em Teresina neste sábado (04). O tem passagens por Brusque, Grêmio Esportivo Brasil e Joinville. No Brusque, Jerson acumula o título do Campeonato Brasileiro Série D (2019), a Copa Santa Catarina (2019) e a Recopa Santa Catarina (2019).

(Foto: Divulgação / Altos)

Além disso, Testoni tem um acesso a Série B (2020), um vice-Campeonato Catarinense, além da melhor campanha da história do Brusque na Copa do Brasil, chegando à quarta fase. A mudança ocorre após a última derrota do Jacaré no Estadual contra o Fluminense-PI. O Jacaré acumula neste ano a eliminação na Pré-Copa do Nordeste e em seis jogos no Piauiense, duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

A equipe folga nesta sétima rodada e só joga na oitava rodada, quando enfrenta o Corissabá, no Albertão.

