Altos e Flamengo, final do Piauiense e Série D: confira jogos do fim de semana de futebol

A bola vai rolar no fim de semana de futebol, em três partidas válidas pelo Estadual, Série D e Copa do Brasil. Neste sábado (30), Fluminense-PI e Parnahyba vão decidir o campeão estadual de 2022. A partida mudou de horário. Previamente marcada para às 17h, o jogo teve um atraso de meia hora e será disputado às 17h30 no Lindolfo Monteiro, em Teresina.

Flu-PI tem vantagem na decisão

A equipe tricolor venceu o confronto de ida contra o Parnahyba fora de casa, no Estádio Pedro Alelaf, por 1 a 0, com gol de Thiaguinho. O placar favorece o Vaqueiro, por ter feito a melhor campanha da competição na primeira fase, jogava pelo empate e agora tem uma segurança maior para a partida de volta.

(Foto: Reprodução / Instagram / FluminensePI)

O campeão leva pra casa o Troféu, além de vagas nas principais competições nacionais e regionais da CBF no ano que vem, como Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Brasileiro Série D.

4 de Julho busca se reabilitar de técnico “novo”

O 4 de Julho não venceu ainda no Campeonato Brasileiro Série D 2022. E para tentar mudar esse início ruim na quarta divisão, o Colorado vai receber a Tunaluso-PA, às 16h na Arena Ytacoatiara, em Piripiri. No retrospecto recente, em dois jogos no torneio uma derrota e um empate.

A equipe está de “novo velho” técnico. Fernando Tonet volta a comandar o time, após a saída de Edson Souza. O técnico gaúcho teve passagem pelo gavião em 2021, quando a equipe chegou à terceira fase da Copa do Brasil e enfrentou o São Paulo, vencendo o jogo de ida em Teresina por 3 a 2, no Albertão.

Técnico do 4 de Julho, Fernando Tonet (Foto: Reprodução / Instagram / 4 de Julho)

Com apenas a Série D no calendário, Tonet terá a missão de tirar o time da penúltima posição na tabela e leva-lo à zona de classificação para a próxima fase da quarta divisão.

Altos e Flamengo com bom público

25 mil pessoas. Essa é o público que o estádio Albertão deve receber na partida entre Altos e Flamengo pela 3º fase da Copa do Brasil. Os times se enfrentam no próximo domingo (01), no confronto de ida da competição. A equipe rubro-negra deve chegar à Teresina ainda neste sábado, vindo do Chile, onde jogou pela Libertadores.

(Foto: Jailson Soares / O DIA)

O Flamengo não vai treinar antes do jogo e deve pegar um Altos com problemas na temporada. O time vem de eliminação nas semifinais do Piauiense, e na Série C vive um péssimo início de série C. Em três jogos, três derrotas e nenhum ponto conquistado, amargando a vice lanterna da competição.

O inferno astral alviverde levou a direção do Jacaré a trocar de técnico em 2022. Foram quatro comandantes, em quatro meses. Francisco Diá, o atual treinador chegou nesta semana, substituindo Agnaldo Liz, e já tem pela frente o duelo contra o rubro-negro carioca.

