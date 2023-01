Altos vence, conta com empate do Parnahyba e assume liderança do Piauiense

O Altos venceu o Comercial por 2 a 0 em jogo realizado na tarde deste domingo (22) no estádio Albertão, em Teresina, pela quarta rodada do Campeonato Piauiense. Com o resultado, o Jacaré soma agora 13 pontos e assumiu a liderança da competição. O Altos contou ainda com o empate de 2 a 2 entre Parnahyba e River, no litoral.

O Jacaré abriu o placar aos 9 min de jogo. Em cobrança de escanteio, Willian Fazendinha subiu para tocar de cabeça e mandar para a rede. Três minutos depois o Altos voltou a marcar. Yan aproveitou lançamento para tocar de canhota, vencer o goleiro Gustavo Henrique e fazer Altos 2 a 0. No segundo tempo, o Bode de Campo Maior cresceu de produção, mas não conseguir chegar no gol.

No litoral, no estádio Pedro Alelaf, o Parnaíba ficou no empate com o River. Os donos da casa saíram na frente aos 9 min do primeiro tempo. Em cobrança de falta na área, Kakim subiu para tocar na bola e marcar. O River respondeu aos 34 min com Nininho cobrando pênalti. O tricolor ainda teve tempo de virar o placar. Aos 45 min, João Paulo invadiu a área e mandou para a rede. O empate do Parnahyba saiu do toque de cabeça de Jef Silva aos 32 min da segunda etapa.

Com os resultados, o Altos chegou a 13 pontos e assumiu a liderança do Estadual. O Fluminense, que folgou na rodada e tem a mesma pontuação, caiu para segundo com o critério de desempate. O Comercial, por sua vez, caiu uma posição e é o último com apenas os seis pontos provenientes dos jogos de ida e volta da desistência do Ferroviário. Com o empate, o Parnahyba soma agora 12 pontos e ocupa a terceira posição. O Galo foi a 12 pontos e segue na quarta colocação.

Na próxima rodada, River e Fluminense têm confronto direto pela liderança. O Galo recebe o Vaqueiro no estádio Albertão, às 15:45, no próximo sábado (28). Já o Altos vai a Piripiri encarar o 4 de Julho na Arena Ytacoatiara, no domingo (29) em jogo às 9h da manhã. No terceiro jogo da rodada, Corisabbá e Comercial realizam o jogo contra o rebaixamento – são as duas equipes com pior desempenho na competição.

