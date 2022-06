Após goleada sobre a Coréia, Brasil encara um Japão determinado

O Brasil deu um baile na Coréia do Sul, com direito a dois gols de Neymar, que se aproxima a cada dia das marcas de Pelé como maior artilheiro da seleção. Para o próximo jogo, porém, podemos não ter tanta facilidade.

Começando pelo Brasil, o time de Tite pode ter algumas modificações em relação ao time que jogou contra a Coréia, já que os jogadores que fizeram a final da Champions League (à exceção de Casemiro que foi titular), poderão ter a oportunidade de ser titulares, nomeadamente a sensação do momento, o atacante Vinicius Jr, assim com Eder Militão.

O que esperar do Japão?

O time japonês também tem mais qualidade que o da Coréia. Comandados pelo meia Kamada, que é um dos destaques do Eintracht Frankfurt, time que conquistou a última Liga Europa, a seleção nipônica tem vários jogadores de nível internacional.

A seleção japonesa vem de uma goleada sobre o Paraguai por 4x1, possuindo ainda jogadores titulares de meio-campo e ataque que atuam na Europa, em campeonatos mais fortes que os jogadores coreanos. Esta equipe também se encontra em um estado de ânimo muito bom, já que se classificou recentemente para mais uma Copa do Mundo.

No Qatar, o time asiatico está inserido em um grupo complicadíssimo, com Espanha e Alemanha, pelo que leva sua preparação muito a sério. Para se classificar para essa grande festa planetária, os nipônicos terminaram as classificações asiáticas na segunda colocação do Grupo B, a um ponto de distância da Arabia Saudita (22 pontos contra 23).

Por esses motivos, parece menos provável que o Brasil consiga uma nova goleada, mesmo que não seja impossível. Os japoneses têm qualidade para dar mais trabalho ao Brasil do que os sul-coreanos fizeram, além da possibilidade do time brasileiro testar outros jogadores que não tiveram tantas chances nos últimos jogos. Assim, podemos ter um jogo até mais divertido, com um Japão talvez mais ambicioso.

Apesar da provável rotação que Tite fará, o Escrete é favorito para vencer esse jogo, segundo os especialistas em previsões esportivas, como é possível ver na página dedicada ao palpite esportivo da SOSapostas. Após o jogo contra o Japão, em Tóquio, no dia 6 de Junho, o Brasil só voltará a jogar em setembro, que será a próxima data FIFA.

