Após última rodada, semifinais do Campeonato Piauiense estão definidas; veja confrontos

O Campeonato Piauiense de 2023 conheceu neste sábado (25) o seu último semifinalista, bem como o chaveamento da próxima fase. O Parnahyba se juntou a Altos, Fluminense e River, que já haviam garantido a vaga antecipadamente. A fase de mata-mata será disputada nos dias 29 de março e 1 de abril.

(Foto: Ascom/River)



Em Pedro II, na Arena do Guerreiro, o Fluminense venceu o 4 de Julho por 1 a 0, ficando em segundo lugar na classificação geral e eliminando o Colorado. No Tiberão, em Floriano, o empate em 1 a 1 manteve o River no primeiro lugar da tabela e rebaixou o Corisabbá. A última equipe a se classificar para as semi foi o Parnahyba, que venceu o Comercial por 1 a 0, no Deusdeth Nunes, em Campo Maior.

As semifinais do estadual serão disputadas entre River x Parnahyba e Fluminense e Altos. Os jogos de ida serão disputados na próxima quarta-feira (29). No litoral, o Parnahyba vai receber o River às 20h, no Estádio Mão Santa. Em Teresina, o Altos vai receber o Fluminense no Lindolfinho, às 19h30. Os detalhes dos jogos de volta serão anunciados em breve.

