Atleta piauiense de badminton desmaia durante jogo em El Salvador

A atleta piauiense de badminton Juliana Vieira, 18 anos, passou mal e desmaiou, neste sábado (03), durante um jogo no IV El Salvador International de Badminton 2022. A atleta disputava o terceiro set do jogo contra Vanessa Contreras, do México, quando apresentou uma queda de pressão e desmaiou dentro da quadra.



Segundo a Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), o mal estar da atleta foi causado pelas altas temperaturas no local. Após desmaiar, a equipe médica do evento fez o primeiro atendimento da atleta piauiense.

Em nota, a CBBd informou que, após receber o atendimento médico, a comissão técnica optou por preservar a integridade física da atleta que retornou ao hotel, já estabilizada, para descansar.

“Ressaltamos que Juliana Viana Vieira está em perfeitas condições de saúde e pronta para representar o Brasil no 2022 YONEX Canadian International Challenge, entre os dias 06 e 11 de dezembro no Canadá”, comunicou a CBBd.

