Atletas de tiro prático irão representar Piauí na V Etapa do Campeonato Brasileiro de IPSC

Representando o Piauí, 16 atletas de tiro prático irão participar da V Etapa do Campeonato Brasileiro de IPSC Handgun em João Pessoa, na Paraíba, de 01 à 04 de setembro. O estado participará da competição buscando experiência, a fim de revelar grandes atletas do tiro prático e subir no pódio.

O IPSC é um esporte dinâmico e desafiador, que exige que o esportista execute suas habilidades de tiro com velocidade e precisão utilizando armas com potência ajustadas ao regulamento. Além de o atleta ter que se movimentar muito, a distância e as configurações de cada pista são sempre diferentes.



(Foto: Divulgação)

De acordo com o atirador esportivo Henrique Macedo, as expectativas são as melhores possíveis. “Estamos buscando experiência com uma prova de alto nível. Serão quase 400 atletas inscritos representando vários Estado do Brasil, lá estarão os grandes campeões do Tiro prático do Brasil”, afirma.

A seletiva é composta de 14 pistas de IPSC com 280 disparos mínimos. Os atletas irão participar nas divisões: Light, Revólver, Production e Standard.

Confira a lista de atletas que irão representar o Piauí:

Adir Guilherme

Gustavo Machado

Iury Campelo

Moysés BARJUD

José Telles

Mosart Júnior

Wilson Frota

Gustavo Nascimento

Jeová

Flávio Ronald

Gabriel Ronald

Henrique Macedo

Henrique Paulo

Marcelo Ruy

Djalma Barroso

Kleber Fernandes

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Adriana Magalhães