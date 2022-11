Atual vice mundial, Croácia estreia sem gols contra Marrocos na Copa do Catar

O Grupo F da Copa do Mundo do Catar teve início nesta quarta-feira (23), com um empate sem gols entre Marrocos e Croácia, no Estádio Al Bayt, em Al Khor. Foi o terceiro 0 a 0 deste Mundial, antes mesmo do término da primeira rodada. Foi a primeira vez, após 11 jogos, que os croatas, atuais vice-campeões do mundo, não balançaram as redes em um jogo de Copa.

Os Leões do Atlas, como são conhecidos os marroquinos, seguem sem vencer em uma estreia de Mundial. Eles repetem o resultado da edição de 1986, no México, quando também não saíram do zero contra a Polônia. Coincidentemente, aquela foi a única ocasião em que a seleção africana chegou a um mata-mata da competição.

(Foto: Reprodução / FIFA)

A chave ainda tem Bélgica e Canadá, que se enfrentam mais tarde, às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan. A partida marca o retorno dos canadenses a uma Copa após 36 anos. Marroquinos e croatas voltam a campo neste domingo (27) pela segunda rodada do Grupo F.

Às 10h (horário de Brasília), os Leões do Atlas encaram a Bélgica no Estádio Al Thumama, em Doha. Na sequência, às 13h, os atuais vice-campeões mundiais medem forças com o Canadá no Estádio Internacional Khalifa, também na capital catari.

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações da Agência Brasil